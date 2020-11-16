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Вековая мельница ожила после реставрации
115-летнюю мельницу отреставрировали в Пуховичском районе. Свидетель старины находится в национальном музейном комплексе. Символично, что механизм заработал во время традиционного народного праздника - Кузьминок. Кстати, само историческое здание перевезли ближе к Минску еще в начале 90-х из Гомельской области. Мельница при этом оставалась только декорацией - последний раз ее запускали четверть столетия назад.
Масштабную реконструкцию начали в этом году. Чтобы восстановить механизм, понадобилось несколько месяцев.
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