ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Шиян

На все 100! Вековой юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Трофимович Шиян. Долгожитель из Советского района столицы - обладатель многочисленных наград, среди которых орден Красной звезды, медали "За боевые заслуги" и "За защиту Кавказа". По образованию медик, он прошел всю войну. Героическими воспоминаниями ветеран поделился и с гостями, которые сегодня пришли поздравить золотого юбиляра.

Защищал Дмитрий Трофимович и Беларусь. Уроженец Украинской ССР принял участие в наступательной операции "Багратион". После Великой Победы приехал в Минск. В мирное время работал механиком на Минском механическом заводе им. Вавилова.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все