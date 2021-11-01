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Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Шиян
На все 100! Вековой юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Трофимович Шиян. Долгожитель из Советского района столицы - обладатель многочисленных наград, среди которых орден Красной звезды, медали "За боевые заслуги" и "За защиту Кавказа". По образованию медик, он прошел всю войну. Героическими воспоминаниями ветеран поделился и с гостями, которые сегодня пришли поздравить золотого юбиляра.
Защищал Дмитрий Трофимович и Беларусь. Уроженец Украинской ССР принял участие в наступательной операции "Багратион". После Великой Победы приехал в Минск. В мирное время работал механиком на Минском механическом заводе им. Вавилова.
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