Вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Шиян

На все 100! Вековой юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Трофимович Шиян. Долгожитель из Советского района столицы - обладатель многочисленных наград, среди которых орден Красной звезды, медали "За боевые заслуги" и "За защиту Кавказа". По образованию медик, он прошел всю войну. Героическими воспоминаниями ветеран поделился и с гостями, которые сегодня пришли поздравить золотого юбиляра.