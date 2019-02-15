Вековой юбилей празднует Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Снизить издержки и себестоимость продукции, а также прочно закрепиться на зарубежных рынках. Задачи, которые стоят перед сельским хозяйством Беларуси, озвучил министр профильного ведомства Леонид Заяц. Сегодня во Дворце Республики празднует вековой юбилей Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Александр Лукашенко поздравил с датой работников аграрной сферы. Лучшие аграрии получили благодарности Президента, сертификаты на 500 тысяч рублей и легковые автомобили "джили".

