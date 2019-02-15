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Вековой юбилей сегодня отмечает жительница Бреста Людмила Колтонюк

Свой сотый день рождения она празднует в кругу близких и друзей. У именинницы трое внуков, пятеро правнуков и два праправнука. Секрет долголетия, говорит юбилярша, в здоровье, движении и общении. Среди подарков и новый паспорт.

Всего в Брестской области 58 человек, которые перешагнули вековой рубеж. Большинство долгожителей - женщины. Самая старшая из них проживает в Пружанах, ей 108 лет.

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