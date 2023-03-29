Светлана Чупшева: Послание Президента Республики Беларусь для нас - это понимание фокусов, понимание возможностей для сотрудничества

Послание Президента Республики Беларусь для нас - это понимание фокусов, понимание возможностей для сотрудничества. В Послании мы тоже для себя определим те сферы, где мы могли бы быть полезны, и то, что нам было бы очень интересно, где мы хотели бы вместе с вами работать, дружить, творить и создавать действительно важные, нужные проекты для наших граждан.

Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив (Россия)