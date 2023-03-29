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Светлана Чупшева: Послание Президента Республики Беларусь для нас - это понимание фокусов, понимание возможностей для сотрудничества
В эту пятницу, 31 марта, Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту. Традиционно событие вызывает живой интерес у экспертного сообщества. Какие темы поднимет Александр Лукашенко? Вектор белорусской политики, тренды в экономике и жизни общества - все это страна услышит уже в пятницу.
Своими ожиданиями поделились и аналитики из Беларуси и России.
Есть целый ряд четких вопросов, которые были поставлены главой государства на итоговом Совмине, касающиеся экономики, развития. Это уже будет в более широком кругу тема экономического развития Беларуси, новых векторов, новых рынков, развития социальной сферы, естественно, потому что это приоритет нашей страны, приоритет руководства, Президента Беларуси, и образ будущего, конечно же. Мы каждое Послание ждем образ будущего, как нам жить дальше.
Послание Президента Республики Беларусь для нас - это понимание фокусов, понимание возможностей для сотрудничества. В Послании мы тоже для себя определим те сферы, где мы могли бы быть полезны, и то, что нам было бы очень интересно, где мы хотели бы вместе с вами работать, дружить, творить и создавать действительно важные, нужные проекты для наших граждан.
Фото:БЕЛТА
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