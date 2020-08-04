Векторы развития белорусского государства: что сделано и как двигаться дальше? Послание Президента народу и Национальному собранию

Несколько минут зал аплодировал стоя белорусскому лидеру, который обратился сегодня с Посланием к народу и парламенту. Эмоциональная и искренняя речь продолжалась полтора часа. И кульминацией стала фраза "Любимую не отдают".





А. Лукашенко: У белорусов нет права на ошибку

Без купюр и монтажа: Белтелерадиокомпания вела прямую трансляцию, и зрители не только в Беларуси, но и по всему миру могли увидеть все своими глазами. Александр Лукашенко призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент. Призвал также общество отличать реальную политику от фанерных марионеток. У белорусского народа нет права на ошибку. Многое сделано для того, чтобы наше государство имело достойный вес на политической карте мира. Президент вспомнил и ключевые масштабные проекты, которые вывели страну на высокие строчки мировых рейтингов. Шаги, которые сделали Беларусь безопасной, мирной и красивой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

: "Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко - свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. Нигде. Ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет, а в лапти обуть народ вам не удастся, под плетку загнать уже не получится. И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы, это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом, они люди в погонах. Вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века.



Мы сегодня крепко держим в руках будущее, будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают".





Пандемия принесла миру не только проблемы со здоровьем

Основной темой стало укрепление независимости и суверенитета нашей страны. Глава государства начал с проблем, которые принесла миру вирусная пандемия. И речь не только о здоровье граждан. Мир погрузился в хаос торговых войн, политического и информационного противостояния. Очаги нестабильности появились в разных уголках планеты, в том числе и на постсоветском пространстве. Беларусь - за предсказуемую внешнюю политику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом, поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять: кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников; и Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес, да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность -

последовательную предсказуемую внешнюю политику.



Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России - это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно. Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой, с нашими соседями, а также со странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. Если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы ни к кому ни в какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем".

Новая пандемия - а их мир видел немало и раньше - проверила на прочность не только мир, но и белорусское общество. Медицина, наука и государство справились. Беларусь выбрала свой путь и не сортировала больных по возрасту. Минздрав работал, как оперативный штаб. Мобилизовались сотни предприятий на выпуск необходимых средств защиты и антисептиков. В результате Беларусь задействовала всего половину коечного фонда больниц. Удалось спасти стариков в домах престарелых - Президент за это выразил особую признательность парламентариям, это была их зона ответственности. Государство мгновенно реагировало на критику и исправляло недочеты. Спрос с кадров фактически по стандарту военного времени. И пришло время сделать выводы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Первое - никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно думать своей головой, и не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти, если вы ее избрали.

Второе - необходимо активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств. Вы увидели, насколько это перспективное направление, и та борьба, которая развернулась в мире за первенство создания вакцины от COVID-19, подтверждает мой тезис. На кону миллиарды долларов. А вспомните, буквально полторы пятилетки назад мы производили всего 13 % собственных лекарств. И тогда Президент поставил жесткую задачу - 50 %, не меньше, сегодня имеем - 60 %! И это нас спасло.

Третье - жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров, так называемых опорных клиник, мы их будем развивать, а также переоснащение служб скорой неотложной помощи. Эта работа должна быть завершена максимально быстро. На это направим все средства, выделенные международными финансовыми организациями, все до цента".

Ресурсы будут направлены в реальный сектор экономики

Президент поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. У Беларуси есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки, и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Также в ближайшие пять лет будет реализована стратегия, которая позволит сократить зависимость от внешних факторов. Белорусский путь реформ - это ставка на инновации в производстве.

Отдельно прозвучала и тема выборов - "желтизны"в телеграм-каналах и заявлений отдельных кандидатов. Подробности - в наших выпусках в течение дня. Вечером, как это было, покажем в