Вели в болото и не возвращались - как белорусы в годы ВОВ повторяли подвиг Ивана Сусанина

Уже прошло 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Конечно, никто не забыт и ничто не забыто. 1418 дней немыслимой жестокости, с одной стороны. С другой, - это время великих подвигов простых людей (крестьян, лесников, подростков), которые не были военными и не носили погон. В этом вся суть трагической двойственности тех лет.

Многие помнят или слышали имя Ивана Сусанина - человека, который ценой своей жизни спас Отечество, но мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны этот подвиг повторили десятки людей. У каждого из них был свой сусанинский маршрут, откуда враг уже не мог вернуться.

Иосиф Филидович из Дятловского района

Осенью 1942 года Дятловский район еще был оккупирован немецко-фашистскими войсками. Новый порядок нацистов был невыносимым. Это была настоящая борьба за выживание. Каждый, кто мог держать в руках оружие, становился в ряды народных мстителей, которые устраивали засады, совершали диверсии на железных дорогах, уничтожали инфраструктуру и линии связи. Деятельность партизан сильно возмущала новых хозяев, и было принято решение блокировать Липичанскую пущу. Партизаны отражали атаки врага, но имели потери. Количество раненых увеличивалось, оставлять их лечиться на хуторах или в деревнях слишком было рискованно, поэтому создали госпиталь. Дуборовщинский лес Дятловского района стал местом его дислокации.

Татьяна Ваниславчик, завсектором культуры Дятловского райисполкома:

"Отряды и бригада действовали эффективно. Громились полицейские и немецкие гарнизоны. Уже 12 декабря 1942 года действовал полноценно оборудованный госпиталь, причем в нем работала школа, баня. Отряд и бригада развивались".

К зиме в лесах Липичанской пущи действовали уже три отряда, на базе которых образовалась прославленная Ленинская партизанская бригада. Нацисты мириться с таким не стали и решили провести крупномасштабную карательную операцию под кодовым названием "Гамбург". Дятловский район стал одним из главных мест трагедии. Немецкое командование силами регулярных войск, полиции и зондеркоманд стремилось зачистить лесные массивы. В ходе "Гамбурга" было сожжено 23 населенных пункта, а 7 деревень уничтожены полностью. Среди них Великая Воля, Малая Воля, Трахимовичи, Дубровка, Городки.

Кадр из х/ф "Иди и смотри", реж. Э. Климов, 1985 г.

Но партизанский госпиталь продолжал быть недосягаемым для врага, и это была заслуга связного Иосифа Филидовича. Это он предложил осенью 1942-го разместить госпиталь на острове среди непроходимых болот. Иосиф Юрьевич вместе с сыном Иваном и внуком Федором доставляли раненых по потаенным тропкам, кладкам и в установленном месте передавали санитарам. Старались действовать тихо, незаметно, затем тропу тщательно засыпали хвоей, заранее убрав кладки.

Все изменилось ранним утром 16 декабря, когда в дом Филидовича ворвались нацисты.

"Они долго требовали, чтобы дед их провел к месту, где находились партизаны и госпиталь. Он долго отказывался, его истязали, у него не было на спине живого места. У партизан были специальные позывные - при подходе к кладкам делался один выстрел в небо. Потом приходил человек, знавший все тропы, поднимался к кладке. Таким образом они были связующим звеном", - рассказала правнучка Иосифа Филидовича Елена Чайковская.

Было понятно, что Филидовича кто-то выдал, но и выбор был очевиден - нужно соглашаться. В противном случае расстреляли бы невестку и 12-летнего Федора. Иосиф Филидович стал проводником для нацистов в один конец. Он долго водил немцев по известным только ему тропам, завел в непроходимые дебри, откуда не было обратной дороги. Фашисты, их лошади и тяжелые повозки с минометами провалились в болотную топь. Поняв, что сельчанин перехитрил их, его расстреляли. Выбравшиеся из трясины немцы еще долго бродили по Липичанской пуще, которая в конце концов безвозвратно их поглотила. Чудом выжившие погибли от партизанских пуль. Иосиф Юрьевич повторил подвиг Ивана Сусанина и посмертно был награжден медалью за отвагу.

"Деда нашли весной. На данный момент он похоронен в деревне Шершни. Я горжусь, что он спасал жизни людей, рисковал своей семьей, близкими, родными. Он действительно привнес великое дело во имя Победы. Дед не пожалел своей жизни ради того, чтобы родные и близкие, другие партизаны встретили мирное небо", - подчеркнула Елена Чайковская.

Елена Чайковская

Тихон Баран из Пружанского района

В деревне Байки Пружанского района Брестской области сейчас тихо и светло, а 82 года назад здесь полыхала война, и подвиг мальчишки, ставший легендой, помнят до сих пор.

Байки немцы захватили в самом начале Великой Отечественной. Многие жители вступили в партизанский отряд. Не осталась в стороне и семья Баран, самый маленький из которой Тихон стал связным. Он добывал ценную информацию о передвижениях вражеских войск. В их доме была обустроена подпольная типография, где печатались листовки и фронтовые известия, призывающие к борьбе с оккупантами.

"Летом 1942-го вырыли небольшую землянку. В ней не раз находили укрытие члены антифашистского комитета. Например, такие известные личности, как Иосиф Урбанович, Мирон Криштофович", - перечислила младший научный сотрудник Ружанского дворцового комплекса рода Сапег Виктория Юрасова.

В апреле 1943-го полиция арестовала Тихона, его мать и двух сестер по доносу местного жителя. Около месяца семью продержали в концлагере, но ничего не добились. Мать Тихона была отправлена в концлагерь в Германию, а Тихон и сестры были отпущены на свободу. Антифашистская деятельность активизировалась, партизаны продолжали атаковать немецкие части, взрывать склады с оружием и уничтожать противника. Нацисты подумали, что вся деревня воюет против них и решили ее уничтожить вместе со всеми жителями. В ночь с 21 на 22 января 1944 года Тихон выполнял задание командования. К тому моменту полиция окружили всю деревню, согнали местных жителей за околицу и заставили копать яму.

"Немцы пришли в деревню Байки в 1944 году (а это уже был заключительный этап войны) и понимали, что проигрывают и идут домой не с победой, как планировал Гитлер, а с поражением. И злоба к белорусскому народу в два или в три раза возросла", - отметил воспитанник военно-патриотического клуба "Юный армеец" Максим Шепелев.

Каратели сожгли все дома, расстреляли 957 человек, среди которых оказались и сестры Тихона Барана. Мальчик собственными глазами наблюдал за расправой. Его единственного нацисты оставили в живых для того, чтобы найти дорогу к партизанскому лагерю, в котором в тот момент находились отец и братья. К удивлению немцев он отпираться не стал.

Пружанские леса дремучие, непроходимые болота даже зимой не замерзали. Тихон вел немцев в самую гущу по известной только одному ему тропке. Шли долго. И только когда один за другим по пояс стали уходить в трясину, каратели подняли тревогу, но когда поняли, что дорогу обратно мальчик не покажет, его застрелили. Каратели еще долго метались по лесу. С того боя не вернулись более 200 захватчиков. Тихон отомстил за всех - за сестер, братьев и за родные Байки.

Братья Михаил и Иван Цуба из Ленинского района (ныне Лунинецкий район)

Великая Отечественная война - это годы, которые по своему историческому значению, по всенародному воодушевлению и массовому героизму равны целым десятилетиям. Был только один выход, чтобы выстоять в этой смертельной схватке с врагом, - это подвиги, помогшие одержать победу в тяжелейшем сражении за жизнь, свободу и мирное небо над головой. Бесстрашный путь выбрали в 1943-м братья Михаил и Иван Цуба.

"У немцев горела земля под ногами": как в годы ВОВ партизаны устраивали диверсии против фашистов Немецко-фашистским захватчикам в годы войны пришлось столкнуться с жестоким сопротивлением подпольного движения и партизанской борьбой

В феврале 1943 года каратели предприняли широкую операцию против партизан, контролировавших обширную зону в лесном болотистом белорусском Полесье. Силы были неравны, и отряды с боями отходили вглубь. Вместе с ним ушли и жители деревни Новины, а вот братья Михаил и Иван Цуба не успели. Немцы ворвались в селение, но уже было почти пусто. Разъяренные фашисты потребовали от Михаила Цубы (ему было под 80 лет) показать дорогу к партизанам, но тот отказался. Фашисты застрелили его на глазах у брата, и тогда Иван согласился отвезти захватчиков к партизанам.

Научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Голуб: "Он очень долго водил немцев по заснеженным болотам, а когда вывел к реке Лань, фашисты поняли, что застряли и не могут оттуда выбраться. Иван сказал им, что дальше дороги нет, разве только на тот свет. Он не успел договорить".

Отчаявшиеся немцы убили Ивана Цубу. По инструкции, при потере ориентации в лесу надо было пускать сигнальные ракеты. Немцы заполнили лес вспышками, по которым их обнаружили партизаны и засады, смогшие уничтожить все подразделение. Уцелел лишь переводчик, позже рассказавший о подвиге Ивана Цубы, который пожертвовал собой, но спас жизнь многим партизанам и местным жителям. Он отвел карателей в сторону от того пути, по которому отходили свои. Следы на свежем снегу были хорошо видны, и эсэсовцы легко могли бы их настичь, тем более партизаны уходили медленно, с ними шли старики, женщины и дети.

Белорусский народ по праву может себя считать героем, но героизм деды и прадеды проявляли не только в открытом противостоянии. Это и труженики тыла, которые ковали победу своим трудом, и целые семьи, которые уходили в леса, чтобы продолжать борьбу.

Предки заплатили очень высокую цену за мирное будущее. Страна потеряла около 3 млн человек, каждого третьего жителя. Эти страшные цифры подчеркивают масштаб подвига. Народ не был сломлен, он, наоборот, сопротивлялся, спасал, мстил, выживал и сохранял человечность там, где, казалось, ее быть не могло. В самых зверских условиях белорусы сумели остаться верными себе, своей земле и своему долгу.

Как в годы ВОВ десятки белорусов повторяли подвиг Ивана Сусанина. Почему их мужество и самопожертвование навсегда остались в истории как символ народного сопротивления и любви к Родине, подробнее смотрите в специальном репортаже.