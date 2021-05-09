Курган Славы подсветят максимально ярко и красочно

На мой взгляд, нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, в Брестской крепости, на Кургане Славы. И не просто бывать! А мы им должны рассказать о том, что было на самом деле в те страшные годы, чтобы вот эта память оставалась всегда в наших сердцах… Мы сегодня должны сделать так, чтобы подрастающее поколение четко и ясно понимало, что было тогда и как не допустить этого в будущем.



Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

