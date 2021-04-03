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Праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45

Праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45

Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный момент в церковном календаре. Время, в которое принято вспоминать о периоде пребывания Христа во гробе, сошествии Спасителя в ад и тайне спасения. Сегодня в костелах освящают пасхальную пищу - куличи, творожные пасхи, яйца. Наблюдать за ходом сакральных церемоний смогут зрители трех каналов медиахолдинга.

Белтелерадиокомпания традиционно презентует верующим серию праздничных трансляций

Сегодня зрителей

Первого канала

и

"Беларусь 24"

ждет праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение. Начало предпраздничного действияв

21:45.

Богослужение на Пасху ранним утром в

6:05

на "Беларусь 1" начнется со слова епископа Казимира Великосельца.

В воскресенье праздничные кадры из Ватикана увидим в

16:30

. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского смотрите на

"Беларусь 3"

.

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