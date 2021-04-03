Праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21:45

Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный момент в церковном календаре. Время, в которое принято вспоминать о периоде пребывания Христа во гробе, сошествии Спасителя в ад и тайне спасения. Сегодня в костелах освящают пасхальную пищу - куличи, творожные пасхи, яйца. Наблюдать за ходом сакральных церемоний смогут зрители трех каналов медиахолдинга.



