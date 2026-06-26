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Великий Новгород встретил участников "Поезда Памяти - 2026"

Участники проекта "Поезд Памяти - 2026" начали свой путь по территории России.

26 июня ребята посетили колыбель белорусской государственности - город Полоцк, а 27-го знакомятся с первым исторически упомянутым городом России - Великим Новгородом.

Юноши и девушки окунулись в эпоху первых этапов становления русского государства, не обошли и тематику Второй мировой войны.

Ребята посетили инновационный центр Новгородского университета им. Ярослава Мудрого, для них провели целый квиз и лекцию по грамотному использованию искусственного интеллекта.

Разделы:

Общество

Теги:

РоссияПоезд Памяти