Великий четверг - католики вспоминают Тайную вечерю и Евхаристию

28 марта католики всего мира вспоминают Тайную вечерю и одно из семи христианских таинств - Евхаристию. У верующих - Великий четверг, он же Чистый четверг. В кафедральных соборах епископы служат особую Мессу освящения мира. Священники будут проводить обряд омовения ног прихожанам. Верующие же несут в костелы священные дары - хлеб и вино.

Ближайшие четыре дня Белтелерадиокомпания покажет главные события католической церкви. Телеканал "Беларусь 3" покажет главное богослужение Великого четверга. В 19:00 состоится прямая трансляция из Минского архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии.

Завтра - 29 марта - зрители культурного канала смогут визуально и духовно пройти Крестным путем. Ожидается трансляция из римского Колизея, Страстная пятница с участием Папы Франциска. Эфир - в 23:55 по минскому времени.

Главное событие христианского мира зрители увидят на главном телеканале медиахолдинга. Пасхальное Богослужение покажут традиционно в прямом эфире "Беларусь 1". Трансляция из Минского архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии запланирована на 21:45.

Благословение "Граду и Миру" из Ватикана покажут в день Воскресения Христова 31 марта на "Беларусь 3". Пасхальное Послание можно будет посмотреть в 16:35 по белорусскому времени.