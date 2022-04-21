Великий четверг у православных - в народе этот день называют Чистым

У православных сегодня Великий четверг. В этот день вспоминают знаковые события Евангелия - установление Иисусом Христом таинства Евхаристии или причастия, омывание Спасителем ног своих учеников, молитвы Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Богослужения, которые проходят сегодня в храмах, воссоздают одни из главных событий жизни Христа на земле. В народе Великий четверг называют Чистым - в этот день принято тщательно убирать свои жилища, печь куличи и красить яйца.