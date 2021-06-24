"Великий камень" активизирует белорусско-китайские торгово-экономические отношения

Площади этого здания будут предоставляться за условную величину, т.е. фактически бесплатно, чтобы предприниматель с идеей мог ее развить. С юридической точки зрения, недавно был принят главой государства новый указ. Это уже 4-я редакция, посвященная "Великому камню". В нем большое внимание как раз и уделено инновациям. Появляется новый термин - "субъект инновационной деятельности", ряд льгот, которые он получает, чтобы молодым стартапам было с финансовой точки зрения легко стать и развививаться.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка