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"Великий камень" и Национальный аэропорт подписали меморандум о сотрудничестве

Индустриальный парк "Великий камень" и Национальный аэропорт Минск подписали меморандум о сотрудничестве! Среди основных направлений соглашения - организация транспортного сообщения, строительство логистической инфраструктуры, привлечение инвестиций. Также стороны планируют реализацию совместных проектов, которые в дальнейшем позволят развить предпринимательскую деятельность, увеличить доходы и внедрить инновационные технологии.

Строительство крупного инфраструктурного проекта мультимодального грузового терминала начнется уже в этом году. Различные виды перевозок (включая авиационные) позволят эффективно организовать поставку товаров в западном и восточном направлениях.

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