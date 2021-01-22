"Великий камень" и Национальный аэропорт подписали меморандум о сотрудничестве

Индустриальный парк "Великий камень" и Национальный аэропорт Минск подписали меморандум о сотрудничестве! Среди основных направлений соглашения - организация транспортного сообщения, строительство логистической инфраструктуры, привлечение инвестиций. Также стороны планируют реализацию совместных проектов, которые в дальнейшем позволят развить предпринимательскую деятельность, увеличить доходы и внедрить инновационные технологии.