"Великий Камень" в 2021 году примет 13 новых резидентов, однако эта цифра может вырасти. Об этом рассказал глава администрации индустриального парка. Накануне здесь зарегистрировали новую компанию - проект в сфере традиционной китайской медицины. И уже в этом году планируется организация производства медицинских препаратов. Их впоследствии будут поставлять и на внешние рынки: в Украину, Россию, Азербайджан, Турцию, Индию и другие страны.



География резидентов парка широкая - здесь работают компании из 14 стран.



