Великий пост начинается у православных верующих

У православных 7 марта начинается Великий пост. Он самый долгий и строгий.Шесть недель и всю Страстную седмицу под запретом употребление мяса, молочных продуктов, яиц, сливочного масла, выпечки.



Важна и духовная работа над собой - покаяние и самосовершенствование. Великий пост продлится до Пасхи. Ее православные верующие в этом году отметят 24 апреля.