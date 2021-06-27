Сегодня пандемия вызывает больше смертей, чем год назад. И вакцины - наш единственный выход из этого кризиса. Их следует рассматривать как глобальное общественное благо, доступное для всех. Вопрос равенства в распределении вакцины - это не только величайшее моральное испытание нашего времени, это вопрос эффективности. По мере того как вирус мутирует, никто не будет в безопасности, пока все не будут вакцинированы

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

