Коронавирусная кривая по заболеваниям в мире вновь тянется вверх. Великобритания вышла на первое место в Европе по фиксированию новых случаев. Ежесуточно на этой неделе там заболевали более 15 тыс. человек.
Ухудшение эпидситуации вынуждает страны вновь вводить ограничения. Жители Израиля снова надевают маски. В некоторых районах Австралии вновь вводят локдаун.
Опасения вызывает новый индийский штамм "Дельта плюс". Он легче распространяется и вызывает больше осложнений. Помочь справиться с глобальной бедой может только массовая вакцинация, об этом заявляют в ООН.
Сегодня пандемия вызывает больше смертей, чем год назад. И вакцины - наш единственный выход из этого кризиса. Их следует рассматривать как глобальное общественное благо, доступное для всех. Вопрос равенства в распределении вакцины - это не только величайшее моральное испытание нашего времени, это вопрос эффективности. По мере того как вирус мутирует, никто не будет в безопасности, пока все не будут вакцинированы
Серьезная ситуация в России. На фоне распространения нового штамма в стране за минувшую неделю заболеваемость увеличилась вдвое. В Москве треть невакцинировавшихся сотрудников переведут на удаленку.
Под запретом массовые мероприятия с участием более 50 человек, а также работа ночных клубов и баров. Рестораны с понедельника смогут посещать лишь люди с прививкой, переболевшие или с отрицательным тестом.