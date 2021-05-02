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"Велікодная пісанка": ювелирная работа на скорлупе от мастеров из семи районов Минской области

Гран-при конкурса получили мастера из Клецкого района. Они привезли самую большую пасхальную коллекцию: 120 яиц расписаны в традиционной технике воскования.

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