Велизаде: Исторически важный для белорусского народа шаг - увековечить дату

"Исторически важный для белорусского народа шаг. Очень высоко надо оценивать действия руководства Беларуси именно в направлении увековечения этой исторической даты. В мире очень много разделенных народов на сегодняшний день. И для целого ряда народов стран это разделение являлось следствием исторической трагедии, которая происходила. Не от хорошей жизни многие из них оказались по разные стороны государственных границ разных государств. И белорусский народ мог бы быть одним из таких разделенных народов, но исторические события складывались таким образом, что 2 части единого этноса, единого народа были объединены. И в настоящее время Беларусь является страной всех белорусов".