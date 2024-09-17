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Велизаде: Исторически важный для белорусского народа шаг - увековечить дату

Историческое прошлое Республики Беларусь позволило сохранить суверенность современной страны. Единство белорусского народа – это заслуга в первую очередь его руководства.

Таким мнением поделился политолог и публицист из Азербайджана, Ильгар Велизаде. По его словам, белорусы всегда были едины перед лицом трудностей и новых вызовов.

Ильгар Велизаде, политолог, публицист (Азербайджан):

"Исторически важный для белорусского народа шаг. Очень высоко надо оценивать действия руководства Беларуси именно в направлении увековечения этой исторической даты. В мире очень много разделенных народов на сегодняшний день. И для целого ряда народов стран это разделение являлось следствием исторической трагедии, которая происходила. Не от хорошей жизни многие из них оказались по разные стороны государственных границ разных государств. И белорусский народ мог бы быть одним из таких разделенных народов, но исторические события складывались таким образом, что 2 части единого этноса, единого народа были объединены. И в настоящее время Беларусь является страной всех белорусов".

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