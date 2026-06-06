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Велокарнавал "Viva Ровар - 2026" проходит в Минске

6 июня в центре Минске проходит велокарнавал "Viva Ровар - 2026". С самого утра велосипедисты в ярких костюмах удивляют горожан и гостей Минска.

Алексей Иванов, директор велосипедного клуба "Минск":

"Мы всегда благодарны Минскому городскому исполнительному комитету, потому что для всех служб города это громадная ответственность и громадная нагрузка. В столице проводится большое количество мероприятий, и поэтому огромное спасибо руководству города и сотрудникам всех служб, которые помогают организовывать этот велокарнавал".

Подробнее о том, как в белорусской столице проходит "Viva Ровар - 2026", см. в видео.

Разделы:

Общество

Теги:

Viva РоварМинсквелосипедисты