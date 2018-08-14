"Веломисс" определят в Минске в эти выходные

Велосипедный шик и "Веломисс". В выходные в столице запланированы крупные соревнования по велоспорту. Для профессионалов международные - Кубок Минска и Гран-при Минска. На велотрассу съедутся 23 команды из 13 стран мира. Впервые участвовать будут и представители Польши.

Для любителей в программе несколько заездов на двухколесных - ветеранский и велошик. Впервые в этом году запланирован и конкурс красоты для женщин на велосипедах "Веломисс - 2018". Принять участие могут все желающие.