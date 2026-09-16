Велопробег "Дорогами памяти" собрал в Бресте более 500 человек

16 сентября в Бресте юбилейный, пятый, велопробег "Дорогами памяти" объединил более 500 человек.

Маршрут пролегал по знаковым местам города. В их числе - мемориальный пограничный комплекс "Стражам границ", а также аллея "Их именами названы улицы Бреста", где увековечены защитники и руководители обороны Брестской крепости в июне 1941-го. Главной точкой стала цитадель мужества. Здесь велосипедисты получили медали участников и прошли по маршруту памяти к Вечному огню.

"Я впервые участвую в велопробеге "Дорогами памяти" и сегодня особенно ярко чувствую, что такое единство и сплоченность. Конечно, это связано с прошлым нашей страны. Наш народ прошел через многое, и мы одержали победу только благодаря тому, что всегда были едины, - поделилась Марина Бобель, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка. - Сегодня мы приехали из столицы, чтобы показать пример такой дружной и сплоченной команды".

В числе участников - работники сферы образования и науки, студенты вузов. Акция в преддверии Дня народного единства сплотила разные поколения. В основе тематической поездки - память о жертвах, принесенных белорусским народом ради мирной и свободной жизни.