Велопробег бойцов МЧС от Кургана Славы до площади Победы

Начальной точкой мероприятия стал Курган Славы, где прошел митинг с возложением цветов. В рамках маршрута были сделаны две остановки: у Братской могилы советских воинов (в деревне Королев Стан) и у Братской могилы погибших военнопленных и гражданских в годы Великой Отечественной войны на въезде в Минск. Павших почтили минутой молчания. После к сотрудникам МЧС присоединились юные спасатели столицы. В мероприятии приняли участие более 100 человек. Возглавил колонну министр ведомства Вадим Синявский.