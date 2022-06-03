Велопробег протяженностью 40 километров объединил спасателей из Минской области

К Году исторической памяти -велопробег спасателей! Маршрут в 40 километров объединил работников со всех уголков Минской области. Старт от центральной площади в Вилейке. Там заложили аллею и ознакомились с Крестовоздвиженским костелом, затем посетили мемориал "Памяти исчезнувших деревень". В память о погибших во время войны возложили цветы. Финишировали на Вилейском водохранилище - на местных базах отдыха участников велопробега встретили спортивной программой.