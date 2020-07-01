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Велопробег ко Дню Независимости. Протяженность маршрута - 15 километров

В эти минуты в столице - велопробег ко Дню Независимости. Протяженность маршрута - 15 километров. Стартовали участники у Национальной библиотеки, затем их дорога прошла через Дворец Республики, Дворец спорта и Музей Великой Отечественной войны. Финиш - на площади Государственного флага. Акция объединила почти 120 велосипедистов - это представители Союза молодежи, парламентарии и профессиональные спортсмены.

Кстати, дресс-код участников был тематическим. Спортивная одежда с национальным колоритом.


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