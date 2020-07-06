Велопробег #раЗАм прошел в Минске

"РаЗАм" по знаковым местам Минска проехали более полусотни велосипедистов в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В велопробеге, организованным Минской городской организацией БРСМ, приняли участие как профессиональные гонщики, так и любители-активисты, представители разных возрастов и профессий, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, обладатель золота в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту и многие другие.



Маршрут велопробега пролегал через значимые достопримечательности столицы: стартовали участники напротив Национальной библиотеки Беларуси, далее - Дворец Республики, Дворец спорта, Музей Великой Отечественной войны и финишная прямая - площадь Государственного флага Республики Беларусь. Участники преодолели более 15 километров, и, несмотря на разную степень спортивной подготовки, ехали все вместе, все-таки не отставая друг от друга.



В честь праздника многие участники были одеты в вышиванки с национальным орнаментом, а сам велопробег в преддверии важнейшего для страны праздника инициировала минская молодежь, таким образом выразив активную спортивную позицию и отпраздновав главный праздник белорусской независимости.



