Велопробег спасателей Минской области прошел в Борисовском районе

Сотрудники МЧС со своими семьями стартовали от "Борисов-Арены" и преодолели путь в 40 километров. По дороге участники марафона остановились у мемориалов, узнали больше про историю района. Финиш ждал в оздоровительном лагере "Свитанок".

Велопробег объединил спасателей в девятый раз. Каждый год он проходит в новом регионе. В этом году акция посвящена 170-летию пожарной службы Беларуси.