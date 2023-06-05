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Велопробег спасателей Минской области прошел в Борисовском районе
Масштабный велопробег спасателей Минской области прошел в Борисовском районе.
Сотрудники МЧС со своими семьями стартовали от "Борисов-Арены" и преодолели путь в 40 километров. По дороге участники марафона остановились у мемориалов, узнали больше про историю района. Финиш ждал в оздоровительном лагере "Свитанок".
Велопробег объединил спасателей в девятый раз. Каждый год он проходит в новом регионе. В этом году акция посвящена 170-летию пожарной службы Беларуси.
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