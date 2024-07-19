Велопробег "Время Первого" прошел в Оршанском районе. Участники проехали по знаковым местам малой родины Александра Лукашенко

Велопробег "Время Первого", приуроченный к знаковой дате - 30-летию институтапрезидентства в Беларуси, состоялся сегодня в Оршанском районе. Более 200 участников преодолели свыше 30 км пути.



Подробности у Сергея Ладысева.

Велопробег "Время Первого"



Велопробег "Время Первого" сегодня собрал более 200 участников. Это представители различных объединений, движений, политических партий. Также к веломарафону присоединилась администрация Оршанского района и депутатский корпус. Все они преодолели маршрут протяженностью более 30 км. Старт был дан на Оршанском мясоконсервном комбинате.

Участники веломарафона посетили знаковые места на малой родине Александра Лукашенко. Первой точкой стала Александрийская школа. Здесь глава государства больше всего увлекался гуманитарными предметами.Особенно любил историю и литературу, но и про остальные уроки не забывал. Следующей точкой маршрута стало место, где появился на свет Александр Григорьевич. На здании по-прежнему висит табличка, на которой написано, что 30 августа 1954 года здесь родился будущий первый Президент Республики Беларусь.





30 лет назад наш многострадальный белорусский народ сделал правильный выбор. К власти пришел Александр Григорьевич Лукашенко - сильный, харизматичный лидер. На сегодняшний день в нашей стране сохранена и развивается промышленность, развитое сельское хозяйство. Игорь Мороз, председатель Оршанского райисполкома

"Для молодежи очень знаково поучаствовать именно в велопробеге, поддержать нашего Президента, потому что молодежь, как никто другой, видит, насколько у нас на сегодняшний день в стране все хорошо, насколько у нас красивая, чистая наша любимая Беларусь. И молодые люди хотят также внести свой вклад в будущее, в развитие нашей страны. И поэтому мы здесь", - отметила первый секретарь Оршанского районного комитета БРСМ Мария Трубкина.

Я сам местный, вырос в Орше. Мы знаем все: где родился Президент, где учился. И была прекрасная идея посетить все памятные для Александра Григорьевича места. Мы чтим его, знаем, что он многое сделал для страны и отдал столько сил, что берет гордость за то, как Беларусь поменялась за эти 30 лет. Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"

За безопасностью во время велопробега следили сотрудники ГАИ. А чтобы никому по пути не стало плохо, работала бригада скорой помощи.