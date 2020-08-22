Велопробег за мир и порядок в Минске

После автомобилей и байков - велосипеды. Транспортное средство изменено. Но цель та же. Сегодня все небезразличные к судьбе нашей Родины отправились на велопробег. Участники выразили свою позицию - они за мир, стабильность и процветание. Велосипедисты-любители и профессиональные спортсмены, молодежь и старшее поколение выступают за спокойствие в стране. Активисты соблюдали все правила дорожного движения. Подобные митинги за мир, безопасность и спокойствие проходят во многих городах и поселках нашей страны.



