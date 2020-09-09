Велопробег "За сильную и процветающую Беларусь" прошел в Калинковичах

Те, кто поддерживает мир, безопасность и спокойствие в Беларуси, продолжают объединяться в крупных городах и в маленьких райцентрах. Так, за сильную и процветающую Беларусь жители Калинковичей выступили по-спортивному. Сотни людей вышли на улицы с велосипедами и в огромной колонне проехали от центрального парка по главным автомагистралям. В маршруте остановки в памятных и героических для города местах, которые являются живыми свидетелями становления независимой Беларуси. Так, участники акции возложили цветы у самого большого мемориального комплекса района.



Массовые мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси проходят вот уже несколько недель. С каждым разом они собирают все больше небезразличных людей, которые открыто говорят о том, как важно сохранить покой и порядок в стране.



