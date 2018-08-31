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Велопутешественник из Грузии приехал в Минск

Тысячи километров и десятки стран мира на велосипеде. В Минск приехал велопутешественник из Грузии. Нодар Беридзе в этом году завершил велотур Владивосток - Лиссабон - Тбилиси, который продолжался 850 дней.

Главная цель - не приехать к финишу как можно быстрее, а налаживать добрососедские связи. Во время своих путешествий он встречается с представителями культуры, спорта, молодежью. Опытом велопутешествий Нодар Беридзе поделился и с активистами минского велообщества.

21 сентября Нодар Беридзе начнет новый трехлетний тур по Евразии, в планах велопутешественника охватить 50 стран мира и более 60 тысяч километров. Посетить Олимпиаду в японском Токио и, конечно, опять белорусскую столицу - в дни проведения II Европейских игр.

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