Велопутешественник из Грузии приехал в Минск

Тысячи километров и десятки стран мира на велосипеде. В Минск приехал велопутешественник из Грузии. Нодар Беридзе в этом году завершил велотур Владивосток - Лиссабон - Тбилиси, который продолжался 850 дней.

Главная цель - не приехать к финишу как можно быстрее, а налаживать добрососедские связи. Во время своих путешествий он встречается с представителями культуры, спорта, молодежью. Опытом велопутешествий Нодар Беридзе поделился и с активистами минского велообщества.