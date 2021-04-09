Велосезон-2021 официально открыт в Минске

Велосезон в Минске официально открыт. Старт ему сегодня дали участники массового велопробега. Представители руководства города и администраций районов (а это порядка 50 человек) еще до начала рабочего дня преодолели маршрут от аквапарка "Лебяжий" через весь проспект Победителей до площади Победы, возложили цветы к Вечному огню в память о жертвах фашистских концлагерей.



