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Велосезон-2021 официально открыт в Минске

Велосезон в Минске официально открыт. Старт ему сегодня дали участники массового велопробега. Представители руководства города и администраций районов (а это порядка 50 человек) еще до начала рабочего дня преодолели маршрут от аквапарка "Лебяжий" через весь проспект Победителей до площади Победы, возложили цветы к Вечному огню в память о жертвах фашистских концлагерей.

Столичные велодорожки объединят в единую сеть

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Напомним, в Минске активно развивается велоинфраструктура. К новому сезону появятся дополнительные места для парковки шеринговых байков и электросамокатов.

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