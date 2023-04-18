Велосезон в Гомеле откроют массовым заездом

Открытие велосезона в Гомелезапланировано на 23 апреля, на 10:00, пишет sb.by.



Старт состоится на главной площади города им. В.И. Ленина, пройдет по маршруту предыдущих лет, включаяцентральные улицы города, и завершится у Дворца водных видов спорта. Его протяженность - около 9 километров.



Ожидается участие порядка трех тысяч человек.Начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский приглашает всех желающих к оздоровительному движению.



"Традиционно гомельчане принимают участие в мероприятии целыми семьями, возраст участников самый разный,- говорит он, будучи уверенным, что и в нынешний старте эти тенденции будут поддержаны", - отметил Павел Старосветский.



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