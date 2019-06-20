Велошоссе - один из самых сложных для телетрансляций вид спорта

Трассы охватывают большую территорию, часто проходят прямо в черте города. И надо не упустить ни одного сантиметра маршрута, на которых могут случиться ключевые моменты гонки.Медали шоссейники разыграют уже в первые дни после старта европейских соревнований. Сейчас все спортсмены активно готовятся покорять непростую дистанцию.



Наш корреспондент Павел Капуцкий сегодня решил прорепетировать, как это, добираться на работу на велосипеде, и провел все утро с нашими спортсменами.



С десяти утра мы гоняемся за нашими велосипедистами. Для включения пришлось остановиться, а значит, спортсмены уже где-то далеко. Тренировка проходит на брестской трассе и закончится в час дня. Велосипедисты не хотят мешать горожанам, ведь сами соревнования пройдут в центре города.



Шоссейники в числе тех, кто разыграет первые медали на следующий день после церемонии открытия. В субботу пройдет женская групповая гонка. Четыре года назад в Баку наша Алена Амелюсик в этой дисциплине выиграла золото на Играх в Баку. Там же, только в индивидуальной гонке, победил и Василий Кириенко. Оба триумфатора І Европейских выступят и на ІІ Европейских.







Итак, 22 и 23 июня пройдут групповые гонки женщин и мужчин - 120 и 180 километров соответственно. Стартуют участники в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут велогонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкой и Пулихова. Это необходимо учитывать автомобилистам и тем, кто будет передвигаться в эти дни по городу на общественном транспорте. Во вторник, 25-го числа, две индивидуальные гонки. Автолюбителям рекомендуется планировать маршрут заранее - дороги будут перекрыты. Маршрут протестировали еще в мае во время "Гран-при Минска".



И впервые на Европейских играх медали, кроме шоссейников, разыграют еще и трековики. Причем на "Минск-Арене" оспорят в пять раз больше наград, чем на улицах города. Здесь больше всего надежд на Евгения Королька!

