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Велосипедист погиб в ДТП в Каменецком районе

Велосипедист погиб в ДТП в Каменецком районе

Велосипедист погиб в ДТП в Каменецком районе, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 22 ноября примерно в 09:20. За рулем автомобиля Haval был 46-летний мужчина. Он ехал по автодороге Р7 Каменец - Федьковичи. По предварительным данным, на 2-м км дороги легковушка сбила велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. От полученных травм он погиб, его личность устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

"Согласно ПДД, во время снегопада и гололедицы двигаться на двухколесном транспорте запрещено. Из-за неустойчивости велика вероятность падения велосипеда на скользком дорожном покрытии", - обратили внимание в Госавтоинспекции.

Фото: iStock

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