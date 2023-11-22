Велосипедист погиб в ДТП в Каменецком районе

Авария случилась 22 ноября примерно в 09:20. За рулем автомобиля Haval был 46-летний мужчина. Он ехал по автодороге Р7 Каменец - Федьковичи. По предварительным данным, на 2-м км дороги легковушка сбила велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. От полученных травм он погиб, его личность устанавливается.