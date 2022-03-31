Велосипедист попал под колеса автомобиля в Минске

Первые сезонные травмы на дороге. Велосипедист попал под колеса автомобиля в столице. Авария произошла по улице Володько. При повороте налево на разрешающий сигнал водитель такси совершил наезд. А 56-летний мужчина в свою очередь пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет, однако не спешился. В результате велосипедист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.