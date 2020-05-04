Обновления в велоинфраструктуре столицы. Велосипедная дорожка появится вдоль проспекта Дзержинского. Тротуары разграничат на две полосы для пешеходов и велосипедистов.Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров. Кроме того, на пешеходных переходах понизят бордюры. Как налаживают велотрафик столицы - Илья Цветков.







Тысячи любителей экотранспорта на улицах Минска

И этому способствует не только погода, но и инфраструктура. Например, здесь, вдоль проспекта Дзержинского, совсем скоро появится новая велосипедная зона, выделенная специальной разметкой. Организацию движения двухколесных на одной из столичных магистралей начнут уже летом. Тротуары по обе стороны разграничат на две полосы для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, понизят бордюры на пешеходных переходах. Длина новой велодорожки составит примерно восемь километров.

По словам специалистов по организации дорожного движения, такое разграничение - мера безопасности как для велосипедистов, так и для пешеходов. Кстати, за трафиком двухколесных в Минске сотрудники ГАИ следят очень пристально.





Водителям экобайков рекомендуют использовать специальную экипировку: шлемы, перчатки и наколенники