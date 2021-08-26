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Венец летного профессионализма - белорусские авиаторы приземлились на трассу Минск - Могилев
Самолеты Су-25, Як-130 и Л-39 приземлились на трассу Минск - Могилев. Посадка военных судов на аэродромный участок дороги - венец летного профессионализма, выполнение одного из самых сложных элементов в авиации. Автомобильный участок дороги не оборудован системой навигации и зачастую находится в лесном массиве. Сверху напоминает узкую ленту, на которую и нужно с ювелирной точностью посадить многотонную машину. Стоит отметить, что подобные мероприятия Военно-воздушные силы нашей страны проводят с 2007 года. Немаловажный момент - выработка психологической готовности выполнить боевую задачу.
Самолет сам по себе никогда не может сесть на дорогу. Нужно выполнить много процедур. Здесь тренируются не только летчики, идут технари и тыл. Я восхищен подготовкой наших летчиков. Мы сохранили все самое лучшее в подготовке летчиков. Мы видим, что сегодня на участки дорог садятся курсанты. Это вошло в программу подготовки. Это важно и значимо.
С прошлого года курсант Военной академии наряду с опытными пилотами впервые совершил посадку на аэродромный участок дороги.
Факт
В 2016 году наши авиаторы впервые на постсоветском пространстве посадили на трассу штурмовик Су-25 ночью.
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