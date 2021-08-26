Венец летного профессионализма - белорусские авиаторы приземлились на трассу Минск - Могилев

Самолет сам по себе никогда не может сесть на дорогу. Нужно выполнить много процедур. Здесь тренируются не только летчики, идут технари и тыл. Я восхищен подготовкой наших летчиков. Мы сохранили все самое лучшее в подготовке летчиков. Мы видим, что сегодня на участки дорог садятся курсанты. Это вошло в программу подготовки. Это важно и значимо.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси