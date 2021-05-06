Венок от посольства Беларуси возложили в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

Сейчас много говорят о том, кто внес основной вклад и так далее. Некоторые страны в рамках ООН и ЕС говорят, что они внесли. Но ответ элементарный на этот вопрос. Возьмите, сколько на алтарь этой Победы внесли те или иные народы. 27 миллионов советских людей отдали свои жизни для того, чтобы Победа была за нами.



Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России