3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Венок от посольства Беларуси возложили в Москве к Могиле Неизвестного Солдата
До празднования Великой Победы три дня. Венок от посольства Беларуси сегодня возложили в Москве к Могиле Неизвестного Солдата. Торжественная церемония традиционно проходит накануне 9 Мая. Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Под бронзовым монументом погребен прах неизвестного воина, чьи останки были взяты из братской могилы, обнаруженной у железнодорожной станции Крюково, где в 1941 году шли ожесточенные бои за Москву. Сегодня это место - символ памяти обо всех солдатах, погибших, защищая нашу Родину. И как отметил посол Беларуси в России Владимир Семашко, внешние вызовы и трудные времена, которые сегодня на себе испытывают Беларусь и Россия, всегда только сплачивали наши народы.
Сейчас много говорят о том, кто внес основной вклад и так далее. Некоторые страны в рамках ООН и ЕС говорят, что они внесли. Но ответ элементарный на этот вопрос. Возьмите, сколько на алтарь этой Победы внесли те или иные народы. 27 миллионов советских людей отдали свои жизни для того, чтобы Победа была за нами.
Участники мероприятия - дипломаты, парламентарии и военные атташе. Под музыку военного оркестра, который исполнил гимн Беларуси, они отдали дань памяти всем безымянным воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Не случайно на камне над Вечным огнем высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП