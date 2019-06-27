Венок от посольства Беларуси возложен сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

Торжественная церемония посвящена Дню Независимости нашей страны, который традиционно отмечают 3 июля. Именно в этот день 75 лет назад в ходе операции "Багратион"Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Могила Неизвестного Солдата находится в Александровском саду у стен Кремля. Памятник - символ всем воинам, погибшим, защищая нашу Родину. Участники мероприятия, а это дипломаты, парламентарии и военачальники, возложили цветы под музыку военного оркестра, который исполнил гимн Беларуси. Завершилась церемония прохождением роты почетного караула Преображенского полка.



Также сегодня в посольстве Беларуси в Москве в честь празднования Дня Независимости нашей страны состоится торжественный прием. Среди гостей - послы стран СНГ, представители белоруской диаспоры, известные политические и общественные деятели России, а также ветераны, которые принимали участие в освобождении Беларуси.