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Венок от посольства Беларуси возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

9 Мая - один из главных праздников Беларуси и России. Сегодня венок от посольства нашей страны возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония традиционно проходит накануне великого праздника и посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.


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Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Это место - символ памяти обо всех солдатах, погибших, защищая нашу Родину. Неслучайно на камне над Вечным огнем высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Как отметил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, 9 Мая и для белорусов, и россиян - один из самых важных праздников, особенно сегодня, когда историю Великой Отечественной переписывают, а памятники воинам-освободителям сносят. В эти непростые времена эта дата еще более сильно сплачивает наши народы.


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Абсолютное большинство россиян и белорусов понимают необходимость защиты исторической правды, тогда, когда Макрон призывает то ли войска направить, то ли инструкторов, то ли пугает. Но самое главное, какой бы ни была риторика, это риторика угрозы и несогласия с нашей справедливой борьбой. Те политики были людьми, которые пережили трагедию Второй мировой войны и глубоко понимали через примеры своих близких, через собственные переживания, масштаб угрозы и опасности для мира. А эти политики, они выросли в том комфорте, в котором война в кривых учебниках, где написано, что победу над фашизмом одержали США. Поэтому для них реальность угроз и вызовов, конечно, принижена. Поскорее бы пришло это прозрение и поскорее бы эта риторика сменилась на реалистичную оценку того, что происходит, в том числе и на европейском континенте.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства

Символично, что сегодня, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прямо у Могилы Неизвестного Солдата был вручен орден ветерану Великой Отечественной войны. Это еще раз подчеркивает - для наших стран, для Союзного государства очень важно сохранить правдивую историю о подвигах наших народов, в первую очередь для молодого поколения.

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