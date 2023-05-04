Венок от посольства Беларуси возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Венок от посольства Беларуси в России возложен сегодня к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония была посвящена приближающейся 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, заместители государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин и Владимир Амарин, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, представители интеграционных структур, белорусской диаспоры, дипломаты, общественные и политические деятели. Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", установленным рядом с Вечным огнем на Аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула Преображенского полка.

"Беларусь помнит всех, и коллеги из российского МИД сказали, что церемония подобного уровня проводится только с участием Беларуси. Это такой характерный штрих, что наша республика одна из самых пострадавших, а если брать к отношению численности населения и разрушений, а потом и объемам восстановительных работ, которые последовали после Великой Победы, самая пострадавшая в СССР. Конечно, мы не можем забыть подвиг каждого советского жителя, каждого советского солдата, которые плечом к плечу воевали на полях сражений. Наша белорусская земля залита кровью всех советских солдат, всех народов. Мы каждого помним и каждого чтим", - сказал журналистам после церемония посол Дмитрий Крутой.