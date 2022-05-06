Венок от посольства Беларуси возложили сегодня в Москве к Могиле Неизвестного Солдата

Торжественная церемония традиционно проходит накануне 9 Мая и посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Под бронзовым монументом погребен прах неизвестного воина, чьи останки были взяты из братской могилы, которую обнаружили в местах, где в 1941 шли ожесточенные бои за Москву. Сегодня это место - символ памяти обо всех солдатах, погибших, защищая нашу Родину. Неслучайно на камне над Вечным огнем высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". И как отметил посол Беларуси в России Владимир Семашко, 9 Мая и для белорусов, и для россиян священный праздник. Внешние вызовы и трудные времена, которые сегодня на себе испытывают Беларусь и Россия, всегда только сплачивали наши народы.

Участники мероприятия (дипломаты, парламентарии и военные атташе) также возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость - герой", которые установлены на Аллее городов-героев в Александровском саду.