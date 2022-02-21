Вера Алентова отмечает юбилей

Своим талантом и харизмой она завоевывает сердца не одного поколения телезрителей. Легендарной советской актрисе Вере Алентовой сегодня исполняется 80. В фильмографии всенародной любимицы более пятидесяти ролей в различных кинопроектах. Самый запоминающийся - образ Кати Тихомировой из знаменитой картины "Москва слезам не верит". Великолепный фильм был удостоен "Оскара". Среди ярких работ Веры Валентиновны и роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "И все-таки я люблю...", а также в российско-белорусской картине "Сын за отца". Много времени артистка посвящает театру: в Московском имени Пушкина Алентова работает уже более пяти десятков лет.