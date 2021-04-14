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Вера Полякова о пиаре на протестах

События прошлого года оставили серьезный след в истории нашего государства. Поддавшись информационному давлению со стороны деструктивных телеграм-каналов многие до сих пор продолжают пожинать плоды своих "геройств". Но когда отстаиваешь свою точку зрения, нельзя переходить черту закона и уж тем более пытаться разделить общество. Таким мнением в эфире шоу "Скажинемолчи" поделилась актриса и телеведущая Вера Полякова.

Вера Полякова - гость программы "Скажинемолчи"

Полная версия интервью с Верой Поляковой доступна на официальном YouTube-канале "Беларусь 1". Подписывайтесь и на телеграм-канал проекта "Скажинемолчи", где можно задать свои вопросы и предложить темы для обсуждения.

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