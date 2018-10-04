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Верблюд Гоша теперь живет в деревне Грановка Речицкого района
У жителя Гомельской области появился необычный питомец - двугорбый верблюд Гоша. Чтобы доставить экзотическое животное в белорусскую глубинку, его провезли несколько тысяч километров на специальном транспорте: из Казахстана через Москву и Брянск. По новой прописке Гоша теперь житель деревни Грановка Речицкого района. К полесскому климату привык сразу. В день съедает 40 килограммов сена, любит лакомиться свеклой, яблоками и хлебом.
Еще у Сергея на попечении вьетнамские черные свиньи, овцы, козы, лошади, пони и гуси. В планах - увеличить коллектив домашнего мини-зоопарка. В скором времени сюда привезут осла, альпаку, а также фазанов и павлинов.
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