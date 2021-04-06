Долгожданное пополнение. Верблюжонок родился в Минском зоопарке. Для родителей - Яшмы и Васи - это первенец. Его рождения взрослые верблюды ждали больше 13 месяцев. Малышка по прозвищу Виктория чувствует себя хорошо, быстро набирает вес, охотно проводит время в открытом вольере - ловит весенние лучи.



Недавно в зоопарке также родились и три козочки. Пока они осваиваются в закрытых вольерах, но уже скоро познакомиться с ними смогут и посетители зоопарка.



