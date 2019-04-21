Вербное воскресенье. Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим

У православных христиан сегодня Вербное воскресенье. Один из двенадцати главных в церковном календаре праздников. В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим, когда Иисус Христос въехал в город городов на ослике и все присутствующие приветствовали его радостными возгласами и взмахами пальмовых ветвей. По традиции в наших широтах пальму на праздник заменяют распустившимися веточками вербы. Пестрые праздничные букетики верующие сегодня могут освятить в течение дня. Считается, что после окропления веточки наделяются целебной силой и приносят в дома мир и спокойствие на весь предстоящий год. В церквях уже прошли всенощные и утрени. Завтра православные вступают в Страстную седмицу.