Вербное воскресенье у православных - верующие освящают главный символ праздника

У православных сегодня Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи верующие вспоминают одно из важнейших евангельских событий - Вход Господень в Иерусалим. У собора Сошествия Святого Духа в Минске работала съемочная группа Агентства теленовостей. Сегодня улицы столицы пронизаны особой атмосферой святости. Повсюду виднеются яркие краски украшенной вербы. Это главным символ Входа Господня в Иерусалим.

С самого утра во всех храмах Беларуси проходят праздничные литургии, в Свято-Духовом кафедральном соборе они состоялись в 7 и 10 утра. Верующие продолжают подходить к собору и освящать веточки вербы. Их, кстати, принято хранить в доме в течение всего года. Считается, что верба будет охранять от бед, сохранит здоровье и подарит благополучие и успех.



Торжество охватило весь православный мир, по традиции все белорусские приходы и храмы встречают сегодня верующих на протяжении всего дня. А непосредственно в Свято-Духовом кафедральном соборе освятить вербу можно до 6 вечера.