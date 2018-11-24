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Верить в себя и вселять эту веру в других - жизненное кредо молодого директора школы под Слуцком
В свое время он вернулся на малую родину, а в 28 учитель физической культуры возглавил учебное заведение в Клепчанах. Причем занятия здесь не проводились на протяжении 13 лет. Сегодня же в обновленном здании учатся уже 62 человека.
Один школьный день из жизни молодого директора - в материале Александры Кавелич. Такого хозяйского подхода Антон Метельский придерживается с первого дня на новой должности. Три месяца назад молодой учитель физкультуры - а ему всего 28 - стал директором школы в поселке Клепчаны Слуцкого района.
До начала нового учебного года звонок в этой школе не звучал более 10 лет. На уроки местные ученики ездили в соседнюю деревню, а тут проводили летние каникулы - был организован детский лагерь. Здание полностью отремонтировали. Теперь тут в комфортных условиях получают знания более 50 школьников.
Чтобы каждый из них показывал высокие результаты не только в точных науках, молодой директор нередко меняет деловой костюм на спортивный. В расписании руководителя и сейчас уроки физкультуры. Антон Метельский много лет отдал легкой атлетике, а теперь спортивным запалом заряжает учеников и даже коллег. Учителя из Клепчан - в числе лучших на местных турнирах.
Спортивный опыт, признается директор, помогает и в новой должности. В коллективе старается поддерживать командный дух. В Клепчанской школе - 22 учителя, практически все старше своего руководителя.
Сейчас среди 62 школьников - из Клепчан только 18. Многие родители пока еще возят детей на учебу в Слуцк. Но директор уверен: скоро ситуация изменится. Преимущества новой школы - не только шаговая доступность, но и опытные педагоги.
К слову, после учебы в столице Антон Метельский ни минуты не сомневался: работать будет именно на малой родине и обязательно по профессии.
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